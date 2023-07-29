台積電寶山1期「全球研發中心」28日落成啟用，寶山鄉週邊交通勢必更加壅塞，寶山鄉長邱振瑋很無奈說，「當要徵收土地蓋廠房時，卑躬屈膝畢恭畢敬，廠房蓋好啟用典禮理都不理你！」帶來的交通問題多要地方埋單！

邱振瑋29日在寶山鄉公所主持「新竹縣寶山鄉雙豐路道路拓寬改善工程」地方說明會，他指台積電在寶山擴廠，1期工程進行時已讓鄉內道路天天塞，未來還有寶山2期，都市計畫內道路都要由鄉公所解決。

邱振瑋說，雙豐路是通往新竹科學園區的重要路段，從環北路起銜接新竹市高峰路、高翠路372巷10弄及研新四路，長約1公里路段路寬8到10米多是彎道，每天交通尖峰時段都塞車，並常發生車禍。

地方改善寶山地區聯絡交通道路尖峰時段車流壅塞，計畫將雙豐路截彎取直，顧問公司預定拓寬12米進行實際測量，確定實際用地範圍，以作為爾後逕為分割依據，工程和用地徵收費初估約6億元。

邱振瑋希望道路改善受影響的地主，了解雙豐路拓寬後，將能改善目前交通現況，明年配合土地徵收作業，由縣府先行徵收，並向營建署爭取經費。

鄉公所同時說明，環北路辦理拓寬15米道路徵收土地案，已達成85％的地主同意，三峰路雙溪國小路口將變更設計，開設10米道路成十字路直接連接環北路，解決目前雙豐路舊有街道塞車問題。

邱振瑋指出，該段1.5公里的環北路經費6億餘元，三峰路雙溪國小段工程約7億元，寶山鄉公所將與新竹縣政府共同提案，積極進行詳細規畫，爭取營建署生活圈道路補助，以舒緩寶山鄉往園區上下班尖峰時段交通流量壓力。