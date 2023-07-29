有一名女網友昨（28）日於Dcard上發文指控「被性侵打1985卻沒用」，揭露她曾於4月8日晚間與陸軍269旅一名士官長及其家人去唱歌，好心載他們回家卻慘遭兄弟聯手性侵；事後打1985申訴專線，又遭冷回「無法處理」，目前新北社會局已與女方接觸，並派社工輔導協助，將向警方報案。軍方也表示，當事人士官長在單位調查時反控女方長期惡意在網路指控，將提告捍衛自己權益，並將移請憲兵隊調查。

該名女網友表示，4月8日週六晚間與269旅的許姓士官長及其家人們唱歌，並稱因為開車所以沒喝酒；考慮其他人都有喝酒，因此出自於好意於是載他們回去。殊不知，當她準備離開時卻被許姓士官長帶上二樓、他弟弟的房間，而她當下雖有拒絕、嘗試逃跑，但卻奈何無力對抗2個男生。

女網友說，「我就像犯人一樣前面一個帶頭後面一個隨後這樣把我帶到他家」，最後慘遭二人強迫性交及口交。事後，她於7/14打通1985，而1985則回應稱應「報警處理」，表示他們無法受理此案。

女網友強調，她當時提供對方的單位姓名、住家地址、事發時間，卻為何查不了，怒指這是官官相護嗎？她也表示新北市社會局目前已從中協助，不排除提告，並表示此3個多月過得生不如死，每天晚上一閉眼都想到被強迫的畫面無法入睡。

女方事後又二度發文，回應網友質疑:

1.為什麼會去唱歌，一開始就想著只是一場在一般不過的約唱行程，誰能預料到會被帶上樓強迫性交及口交，我不是神也沒有預知能力

2.為什麼沒有馬上報警，我真的很害怕，不要問我怕什麼，今天換做是妳或是你的女友小孩發生這種事她們也不會把這種事輕易說出口的

3.下週會在新北市社會局的協助下去警局做筆錄

4.據我所知道的強制性交罪追訴期是20年

女方還強調，「從小到大很多人都只出一張嘴教我們遇到這問題該怎麼處理，甚至教我們要如何去面對，但你們都沒想過真的遇到了會是什麼狀況及場景，我在家裡封閉自己3個多月，那種無助那種感受不是任何人都能體會的，現在選擇說出來只是想要軍中可以重視兩性關係。」

貼文一經發佈，網友紛紛鼓勵該名女網友勇敢報案，積極採證。其中一名網友留言表示，「1985並無司法權限可以受理，因此相關單位只能建議報案處理」。根據網友說法，他建議女網友可至軍人犯法憲兵隊報案，並解釋此案件雖也可至警局報案，但警方慣例將軍人案件移送憲兵隊調查報請檢察官偵辦，「因此並非1985不幫妳，而是妳找錯人」。

對此，269旅表示，有關媒體報導所屬士官涉案乙節，本旅前已主動約談；當事人表達，對於遭人於臉書、靠北長官多次影射，及向1985申訴專線檢控，個人不堪其擾，將針對相關不實言論聘請律師提出告訴。269旅也將本案移請憲兵隊調查，透過司法偵查釐清事實，確維雙方法律權益。

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