張姓男子隨機在馬路上搭訕女子，甚至還尾隨對方一起搭電梯，趁機伸出狼爪襲胸，還要對方不可以喊救命，一審依強制猥褻罪判徒刑8月，該名女子另提民事求償100萬餘元，法官判他須賠15萬餘元。

判決指出，2021年10月19日上午8點多，張姓男子假借問路為由搭訕小佑（化名），甚至尾隨她跟著她進到一間大樓內，趁一起搭電梯時，張男竟伸狼爪，先是碰觸她的手肘，不顧小佑反抗，還伸手抓胸部，還警告她「不可以叫，不可以喊救命」，雙方發生拉扯，直到電梯停在4樓，小佑抱著胸逃離電梯呼救。

張男見事跡敗露，趕緊離開電梯從旁邊的安全門逃逸，結果1樓安全門上鎖，張男無法離開大樓，其他人也趕緊報警，警方獲報趕到現場時，當場將張男逮捕。

高雄地院審理時，張男否認有襲胸，辯稱自己是伸手拍她，請她不要大叫，但因電梯的監視器錄下他過程，法官依強制猥褻罪判張男徒刑8月。可上訴。

事後小佑罹患創傷後壓力症候群，治療長達1年多仍不見好轉，她另提民事告訴求償100萬500元的精神慰撫金和醫療費用，法官認為小佑精神及心理受創，影響日後正常社交至深且鉅，但犯案後飾詞狡卸，毫無悔悟之意，因此判他應賠15萬500元。可上訴。

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