杜蘇芮颱風打亂嘉義沿海蚵棚七零八落。（嘉義縣政府農業處提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義沿海正是牡蠣產季，杜蘇芮颱風強風大浪打壞蚵棚，放養在蚵棚的牡蠣損失慘重，嘉義縣政府農業處依據蚵農回報初步估算逾3成牡蠣受損，災損5000萬元以上，預料會影響蚵價上漲，預定31日出海勘災。

嘉縣府農業處漁業科表示，杜蘇芮颱風侵襲期間，嘉義沿海最大刮10級強風，且持續有大浪，在塭港、東石漁港及北堤、朴子溪出海口堤岸、東石舊港、白水湖壽島、布袋漁港及商港北堤等多處，有不少蚵棚流失、損毀、牡蠣脫落，損害不小。

嘉縣府農業處漁業科長張建成說，蚵農於風災前約已收成3、4成牡蠣，颱風過後蚵農陸續回報蚵棚流失毀損、牡蠣脫落，初估災損逾5000萬元，由於這兩天風浪仍不小，預計31日出海實地勘災。

張建成說，嘉義縣牡蠣養殖居全台之冠，浮筏式約1萬棚、平掛式約650公頃，年生產量8521公噸，占全國47.5％，而5至9月間是牡蠣盛產期，此次風災受損，將盡速協助蚵農依法向中央建議辦理救助及低利貸款，協助產業復建。

另外，嘉縣府農業處表示，農委會7月28日公告，嘉義縣鹿草鄉出產高粱，為今年5月上旬旱災農業天然災害現金救助地區，損害率20％以上有救助，未達20％不救助，每公頃救助金2萬8000元，7月29日至8月7日受理申請。