教育部以「自發」、「互動」、「共好」為理念的「夢N實踐家論壇」首次在新竹縣舉辦，全國近700名教師在竹北市東興國中禮堂，以數位協力及實踐分享分組與設計課程，期推動學教翻轉的課堂實踐，落實十二年國民基本教育課程的理念與目標。

新竹縣長楊文科表示，本次論壇縣內教師參與者共有8名主持人、1名引導人、21名實踐家及256名教師，加上其他縣市教師，共近700人參加，是新竹縣教育發展的重要一環。

112年「夢的N次方計畫」以「數位協力」、「實踐分享」為核心目標，透過持續性專業學習歷程，讓教師不斷提升專業知能與多元化成長。楊文科希望藉由教師自主增能模式，激發教學的創意，進而提高學生的學習成效。

論壇針對數位協力及實踐分享分組與設計課程，共計開班26班，開幕後除舉行3場科技教育、國中自然與國小國語的公開觀課外，並於各分組教室由夢N講師群帶領實踐家與現場老師，著手整天的分科實作與共備交流，透過教師自主增能模式，發展區域性教學支持系統。

教育局副局長蔡淑貞表示，「夢N」將研習活動擴展至全國10個分區縣市，結合當地優秀教師帶領大家實作共備，推動教育現場的活化與深耕，新竹縣今年能爭取到這次機會，讓這次教育盛事成為新竹縣教育發展的重要里程碑，明年將會持續舉辦，激勵更多教師參與，為新竹縣的教育發展帶來新的動力。

這場論壇有教育部國民及學前教育署長彭富源、夢N計畫團隊主持人王曉璿、台中教育大學教授楊裕貿、爽文國中教師王政忠及新竹縣教育局副局長蔡淑貞出席，並由彭富源頒發實踐家證明書。