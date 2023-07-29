雲林縣湖山水庫因杜蘇芮颱風帶來雨量，已達滿水位211.5公尺，有效蓄水量5057萬公噸，湖山水庫29日表示，目前水量充裕，每日可供應雲林、南彰化、北嘉義24萬公噸原水，並持續進行溢流讓水質優化，今年民生供水無虞，溢流期間河川水位升高，提醒下游地區民眾不要接近河道以策安全。

湖山水庫屬離槽水庫，水源主要來自南投縣竹山鎮桶頭堰的清水溪，今年初久旱不雨，5月蓄水量降至1200萬公噸、蓄水量僅23％為今年最低，因此於5月與6月初減少供水，所幸6月底連續降雨及午後雷陣雨挹注，恢復供水量。

湖山水庫管理中心表示，杜蘇芮颱風帶來的雨量並不多，但因6月底的雨水挹注，目前水庫已滿庫，達滿水位211.5公尺，有效蓄水量5057萬公噸，為讓水質優化，將持續採自然溢流方式，將水排入各河流，期間河流水位會上升，請民眾要特別留意。

管理中心說，湖山水庫水源主要來自清水溪，但近日因颱風來襲，導致濁水溪的濁度變高，因此也將把濁水溪水引至湖山與林內淨水場，藉此降低其濁度。

管理中心指出，未來可能還有颱風來台帶來雨水，因此湖山水庫確定不會缺水，民生供水無虞，但還是呼籲大家「有水當思無水之苦」，盡量不要浪費用水，讓水庫的儲水能作更多元充裕的運用。