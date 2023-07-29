Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，本週（30日）邀請金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）暢談原住民音樂創作。阿爆來自排灣族，葛大為表示，根據統計，原住民中以排灣族出身的歌手佔音樂圈最多數，阿爆認為這跟族裡習性有關，排灣族的生活就像音樂劇，日常大小事都喜歡用歌唱來表達情感，更不用說一年內有那麼多值得慶祝的節日，阿爆說，像母親節就有母親節歌唱大賽等，其實每天都是慶典，只要開心，天天都可以上演音樂劇。

對於部落婚禮，葛大為提到除了在部落婚禮大開眼界，他終於知道「部落金曲」為什麼會讓全場暴動，他發現只要有人在投幣式KTV唱到葉璦菱的歌曲，大家就會為之瘋狂，到底為什麼〈我心已打烊〉在部落可以這麼紅？阿爆表示，這就是部落卡拉OK文化，10塊錢的快樂，大家辛苦工作後都會去投個十元高歌一曲，同享歡唱時光。而媽媽們最愛唱的就是葉璦菱的歌，就是媽媽一直唱，就算你不會也聽到會了，耳濡目染下就覺得這些歌真的很經典、很好聽，因此在部落傳唱度超高。

阿爆也透露，因為媽媽愛唱歌，她小時候還認不得歌詞每個字時，學會唱的第一首華語歌是林淑容的〈我怎麼哭了〉，拜媽媽所賜，媽媽唱到她會唱，她每次跟媽媽去參加長輩的聚會就會點這首歌來唱，葛大為問為什麼？阿爆說，因為唱完就會收到紅包，長輩驚呼：「怎麼年紀小小唱這種悲歌？還這麼會唱？啊到底是怎麼了？怎麼哭了？」阿爆幽默的說，之後媽媽去唱歌聚會她都會跟，因為期待可以收紅包！更多精彩訪談內容都在Hit Fm聯播網7月30日晚間10點的《同行相記》，請準時收聽。