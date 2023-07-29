王心恬自創香氛品牌。（凱渥提供）

名模王心恬的香氛品牌「NAMUA那木瓦」推出七夕情人節活動，28日她邀同門師弟FEniX夏浦洋、陳峻廷擔任嘉賓，舉行記者會。王心恬和姚元浩情纏5年，雖從未正面認愛，但王心恬笑說情人節都有收到禮物，「保下半年平安。」提到最感人的情人節禮物，她認為還是對方親自下廚煮飯，讓人聯想到姚元浩在節目《嗨！營業中》擔任主廚的特長。

雖忙碌於自家品牌，但王心恬也沒錯過近期超夯電影《Barbie芭比》，她有感而發發文透露小時候家境刻苦，只能撿鄰居同齡女孩斷手斷腳的「怪芭比」玩，從鄰居那收到的芭比共同點是都沒有衣服，只好用各種材質自製芭比的衣服，也因此引發她對服裝時尚的興趣，進而成為模特兒。

如今她是光鮮亮麗的名模，還開了自己的香氛店，推廣『香氛創造記憶、香氛創造故事』為品牌概念，王心恬不希望重提刻苦的過往，覺得現在過得好就好，努力推廣自家品牌香氛，希望讓香氛成為生活紀錄與片刻間的柔情筆記。