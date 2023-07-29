苗栗縣首個托嬰中心迎來畢業寶寶，29日舉行畢業典禮，縣長鍾東錦親自頒發畢業證書。（謝明俊攝）

苗栗縣首個托嬰中心迎來畢業寶寶，29日舉行畢業典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣首個托嬰中心迎來畢業寶寶，29日舉行畢業典禮，縣長鍾東錦親自頒發畢業證書。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為鼓勵青年們多生育，2年前開始陸續在頭份市、竹南鎮、苗栗市、通霄鎮、苑裡鎮等開設公立托嬰中心，29日，首屆畢業的寶寶們迎來自己人生首次畢業典禮，苗栗縣長鍾東錦到苑裡鎮恭賀寶寶，未來將在頭份、苑裡鎮中山國小增設公、民營托嬰中心，預計明年2月開始營運，將再提供60個收托名額。

苗栗縣政府將持續擴充公共托育服務與建構友善親子空間，鼓勵年輕爸媽勇於增產報國，敢生、多生，緩解縣內人口老化，從2年前開始，陸續在頭份市、竹南鎮、苗栗市、通霄鎮及苑裡鎮等未滿2歲嬰幼兒人口較多的鄉鎮市，設置社區公共托嬰中心或是公設民營托嬰中心。

苗栗縣政府在通苑地區各設置1個托嬰中心，都採公辦民營方式經營，每一個托嬰中心編制容納12名0到2歲的嬰兒幼童，歷經1年後，首屆幼兒迎來人生中首次的畢業典禮，將進入幼兒園繼續成長。

29日，苗栗縣政府在苑裡鎮新復里活動中心舉辦「通霄暨新復社區公共托育家園第一屆聯合畢業典禮」，苗栗縣長鍾東錦特別為14名幼兒頒發首張畢業證書，鍾東錦看著父母親抱著幼兒們喜悅表示，雖然幼兒可能都不懂什麼是畢業典禮，但縣府全力替年輕家長營造良善的托育環境，希望年輕父母們勇於生育，創造苗栗縣的人口紅利。

縣府社會處表示，目前縣內已設置有苗栗市、通霄鎮及苑裡鎮新復里等3間社區公共托育家園，頭份市、竹南鎮竹興國小及苑北等3間公設民營托嬰中心開始收托服務。籌設中的頭份第2間公設民營托嬰中心及苑裡中山國小公設民營托嬰中心，預計今年底完工，明年2月開始營運，未來可再提供60個收托名額。