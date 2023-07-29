號稱「輔大陳若儀」的女網友Kelly。今年初因「流水席之亂」鬧到婚事告吹，沉寂了幾個月傳出與前男友復合，隨後又被打臉說已分手，如今一名自稱是Kelly表姐的網友爆料，Kelly曾在多年前未婚生子，後來疑似無法承擔責任不告而別，引起網友討論，對此，Kelly也發長文認了曾未婚生下一個孩子。

一名自稱是Kelly表姐的女網友日前在臉書社團《匿名2公社》上爆料，她跟表妹只差1歲，因此從小兩人的感情還不錯，表妹在4年多以前曾與當時的男友同居，並且未婚生下一個孩子，但有可能是太年輕，Kelly沒有做好當媽媽的準備，經常因為生活瑣事和孩子爸爸吵架，最後竟拋家棄子。

表姐表示，直到流水席之亂鬧上新聞，她才知道Kelly認識了一位條件不錯的男生，甚至還曾論及婚嫁。而她看著表妹為了追求愛情，對孩子不聞不問，實在替孩子很不捨。

一名疑似是Kelly的網友發長文回應，她並非故意隱瞞自己曾未婚生子，只是每個人都有不想公開的過去，並強調自己沒有對孩子漠不關心，接著還原與孩子爸爸相識相愛的過程，稱男方是表姐的高中同學，當年沒考慮到經濟問題就交往，沒多久意外懷孕，原本想等生完就補辦婚禮，卻在產後被一系列的現實給擊垮。

Kelly控訴，男方在她懷孕及生產過後都沒有給予好的照顧，她每天獨自顧小孩，最終弄到身心俱疲，詢問男方能否請保母，對方卻以太貴為由拒絕，讓她崩潰反問「郭台銘、吳奇隆、林志穎、周杰倫會讓另一半那麼辛苦嗎？會讓老婆半夜泡牛奶？」後來她忍不了才不告而別，試問天下哪個媽媽會狠心丟下孩子離開？現在還要被自己表姐黑化不實指控，這對她來說公平嗎？

不少網友看完卻不買帳，「試問天下有哪個媽媽會因為不想泡奶而離開的」、「好理直氣壯喔，不告而別就是不負責任的做法啊」、「不要再合理化自己的行為了」、「如果真的在乎孩子，為什麼從來不去看孩子？」也有網友看著越來越離奇的故事大喊，編劇真的不要再掰了，越來越不像話。