昨日中颱「杜蘇芮」襲台，高雄多處路樹倒塌，壓損不少車輛。據高雄市工務局公園處最新統計，高市共有900棵路樹倒塌，目前已無妨礙交通，接續清掃工作；然而今日小港區早上發生一起路樹倒塌意外，壓傷2人、1輛汽車、3輛機車，公園處回應，颱風過後已無風災條件，已致電慰問2名傷者，並通知當事人，預計周一聯絡保險公司，辦理出險。

杜蘇芮昨日襲台，強風造成高雄市區多處路樹倒塌，據公園處最新統計，共計有900棵路樹倒塌，但已無妨礙交通，目前正接續清掃工作，拚最短時間清除完畢。

然而今日上午7時許，小港區大業北路1棵人行道的路樹突然倒塌，造成樹下2名正要買早餐的30歲郭姓、36歲莊姓機車騎士肩部遭壓傷，另外也波及到停在路邊的轎車，共計有1輛汽車、3輛機車遭壓損；警方初步研判，是因連日下雨導致土石質鬆軟，加上樹葉茂盛導致自然倒塌。

公園處主任秘書李政穎指出，目前已致電慰問2名傷者。至於是否能理賠？李政穎回應，颱風離去已無風災條件，路樹皆有保第三人公共意外險，周一會聯絡保險公司，對於路樹倒塌意外當事人、車主進行出險。