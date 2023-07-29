新竹縣文化局美術館即日起至8月13日止展出「聚焦-繁花盛開 陳偉毅＆彭雅玲漆畫聯展」、「『竹風』2023臺灣水彩畫協會會員聯展」及「繪聲‧繪影-勇闖藝術殿堂 謝瑞芳師生聯展」三大展覽，29日同步舉辦開幕式，新竹縣長楊文科歡迎民眾進入美術館，欣賞名師創作，一同樂藝夏。

文化局李安妤表示，「聚焦-繁花盛開 陳偉毅＆彭雅玲漆畫聯展」於美術館101、102展廳展出，展覽由陳偉毅及彭雅玲賢伉儷，帶來50餘件漆藝作品。

陳偉毅長期專注於漆畫，以平面繪畫方式結合漆工藝，以香蕉葉、花卉等題材為主題，展現如照片般栩栩如生的光影、線條、花朵的紋理等，技藝精湛。彭雅玲則善於將漆運用於立體造型的漆器創作，作品風格清新脫俗、高雅精緻。

「『竹風』2023台灣水彩畫協會會員聯展」於美術館103-105展廳展出，已成立50多年的台灣水彩畫協會，歷經施翠峰、賴武雄、王志誠、林仁傑等四位會長及全體會員的努力經營，成員各有獨特創作風貌。本次展覽以「水彩人文新竹風」為主題，預計展出百餘件會員佳作，每件作品都具有強烈的感染力與影響性，透過藝術家的眼睛，及如水般的詩意，呈現大新竹地區豐富的人文歷史及地理風貌。

「繪聲‧繪影-勇闖藝術殿堂 謝瑞芳師生聯展」於美術館001、002展廳展出，展覽創作媒材主要為色鉛筆，並包含油畫、蝶古巴特和木鏤刻等。

展覽由謝瑞芳老師帶領傑羅思藝術的20位成員一同舉辦，以「繪聲、繪影」為題，表達謝瑞芳從不動手幫學生改畫，讓學生們在課堂中透過老師的講解了解到問題的所在，師生發想、創作，使展出內容豐富且精彩。