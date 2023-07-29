im.B詐騙案，國民黨立委王鴻薇揭露黃姓主管交保後擔任直銷講師，還說拿回利息換回不用立案調查，疑官官相護。行政院長陳建仁說，尊重司法調查結果，如果外界有所疑慮，會請法務部來對外加以說明。

陳建仁今出席「112年強化社會安全網績優人員及團體表揚典禮」受訪強調，對於詐騙事件，政府一向是嚴厲打詐、勿枉勿縱，相關個案已經進入司法調查，尊重司法調查的結果，如果外界有所疑慮，會請法務部來對外加以說明。