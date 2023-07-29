因疫情影響，中視《飢餓遊戲》時隔3年半，終於出國前往韓國釜山錄製外景，3天2夜的行程，蔡黃汝（豆花妹）跟峮峮則是加入主持陣容後首度出國，一得知消息時，蔡黃汝相當興奮說：「瘋狂查了很多韓國景點、美食，後來才想到自己是要去錄影的，皮繃很緊！」本集同行來賓還有鄭人碩、蔡瑞雪、阿本、大元、貝童彤等，其中阿本首登《飢餓》就能出國，直呼幸運。
暌違已久終於出國玩，一行人到韓國最大遊樂園，這一關由膽子很大的貝童彤、蔡瑞雪擔任隊長，其餘人可自己選擇要加入哪一隊，2隊必須各自體驗3個超刺激的遊樂設施，許孟哲一聽規則就盤算好怎麼選隊「不要跟孫協志同一隊」，果然分好組後，孫協志就表示這些設施都不敢坐，同隊的王仁甫一聽直說：「你是我們的累贅。」
同隊有不敢玩的孫協志，王仁甫和大元只好豁出去，坐上高速雲霄飛車時，大元嚇到飆淚，就連膽子算大的蔡瑞雪都說：「這個樂園顛覆了我的認知，這是我玩過最可怕的樂園。」接著又挑戰360度大擺盪，大元邊坐邊深呼吸說：「我心臟好不舒服。」王仁甫則是雙眼緊閉，就連停下來了手還是抖個不停，驚魂未定的失控表情都會在節目中曝光。
峮峮同樣也對玩遊樂設施相當恐懼，當面對又高又快的水上設施時，峮峮甚至跟隊友說：「那我穿比基尼在旁邊等你們。」內心百般不願意，「我非常怕高，真的很糾結」，最後在隊友連哄帶騙下她才搭上設施，從開始到結束都閉著雙眼大叫，坐在她旁邊的貝童彤充分感受到她的害怕：「我發現峮峮的肺活量超大，可以叫整路都不停耶！」結束後峮峮仍驚魂未定，一把鼻涕一把眼淚。該集將於周日（30日）晚間8點在中視播出。
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