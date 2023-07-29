為防制機車交通事故，警方針對轄內易肇事路口、路段加強執法。（新店警分局提供）

暑假期間，年輕人多愛騎機車夜遊，根據統計，新北市交通事故死傷機車族占了9成，18至24歲為機車事故死傷最多族群，新店警分局聯合監理、環保機關29日於北宜公路執行路檢，稽查取締重大交通違規及噪音車。2小時內取締未成年無照駕駛2件、吊扣駕照期間駕駛1件、違規改裝2件、超速12件。

為防制機車交通事故，警方針對轄內易肇事路口、路段加強執法，另未成年無照駕駛違規部分，除依法開罰及當場移置保管車輛，並即時通知家長，確實強化家長及車主管理責任。

新店警分局指出，今年7月迄今，舉發機車違規3542件，其中闖紅燈457件、未依規定戴安全帽148件、超速22件、無照駕駛152件及通報噪音車93輛。

警方呼籲，騎車上路除遵守交通規則，防禦駕駛觀念也很重要，時時要有危險意識，對於可能發生意外的情境，採取必要措施，切勿超速行駛，行經山區路段，適當放慢車速，注意對向來車狀況，避免潛在危險發生。