苗栗縣台3線是大型重機車騎士喜愛車遊的路線，但巨大噪音也造成沿線居民的不適。（謝明俊攝）

苗栗縣台3線是大型重機車騎士喜愛車遊的路線，但巨大噪音也造成沿線居民的不適。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦28日提出要替台3線沿線居民改造氣密窗來隔絕大型重機噪音。（謝明俊攝）

國內開放紅黃牌重機進口後，民眾騎乘大型重機出遊休憩的風氣日盛，但大型重機車族喜歡車聚出遊的路線，如苗栗縣的台3線沿線居民，卻是被大型重機的噪音所苦，苗栗縣長鍾東錦日前在縣政會議上接到大湖鄉黃惠琴的陳情後，28日當著大湖鄉親的面，承諾將編列經費300萬元，替台3線沿線居民更換氣密窗以隔絕大型重機惱人噪音。

苗栗縣台3線行經三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉及卓蘭鎮等鄉鎮，是苗栗傳統客庄所在，由於沿線風景絕美，加上又有客庄老街及美食加持，使得許多大型重機車隊在車聚時，或是個別大型重機騎士，都喜觀選擇這個路段遊覽。但因部分騎士故意變造排汽管，加上排汽音量，並以高速呼嘯而過，發出的巨大噪音常讓沿線居民重以為苦。

日前，大湖鄉長黃惠琴列席苗栗縣府縣政會議時，特別向縣鍾鍾東錦反映這個問題，鍾東錦非常重視邀集相關單位研商後，提出為居民改裝氣密窗，來隔絕大型重機噪音的想法。

鍾東錦表示，縣政府要請議員們支持，編列了3百萬元，要替台3線緊鄰馬路的住戶，更換成氣密窗，所有花費將由縣政府、鄉公所及住戶本身共同負擔，期望以氣密窗來隔絕噪音，不會影響老人家睡覺，縣府規畫是逐年來實施，先以面臨台3線第1排的住戶為先，接下來再以距離台3線不同距離住戶，依序實施。

鍾東錦也向鄉親保證，將會責成警察局交通隊以及轄區分局，加強對改裝排汽管車輛加強臨檢查察，如果發現有違規改裝排汽管的大型重機駕駛，嚴格取締開罰。

鍾東錦也期望，在發展浪漫台3線觀光產業的同時，歡迎大型重機騎士們來苗栗台3線休憩遊玩，但也請重機騎士們注意不要影響到沿線住戶，尤其是長輩們的安寧生活。