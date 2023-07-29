嘉和國小舉行暑假「英語營」，特別加入時下最夯的「AI人工智慧」教材。南投縣嘉和國小提供

AI教父黃仁勳掀起國內一陣AI旋風，南投縣嘉和國小舉辦夏日樂學「英語營」課程，特別加入AI課程，讓孩子了解什麼是AI人工智慧，學語言不忘與世界科技潮流接軌！

嘉和國小今年二度申請到教育部夏日樂學申辦「英語營」計畫，利用暑假，招募小學三年級到小學五年級共20名學生，以兩周的時間將原有的英語特色課程深入、活化，除了英語會話，還加入烘焙、以及目前最夯的「AI課程」，透過不同的主題課程，讓小朋友可以擁有一個多元充實的暑假。

校長吳崑檳指出，語言是孩子拓展視野、邁向全球化的重要工具，為使學生能更具備全球公民素養，成功整區到教育部補助，舉行為期兩周的夏日樂學「英語營」，讓英語的聽說成為日常生活習慣，增強語言能力。

學務主任蕭國平說，英語營是由該校英語教學團隊備課，今年特別結合時下流行的桌遊、並新增認識掀起一陣旋風的AI人工智慧課程，為期兩周的課程昨日結束，參加的學生對於兩周中學校提供使用英文環境，並教導當下最夯的「AI人工智慧」課程，讓自己深知語言與科技的重要，以後會更認真學習，讓自己透過知識跟語言與世界接軌。

除了英語營，學校還利用暑期安排扯鈴、國樂、閱讀等多項主題營隊，校長吳崑檳指出，暑期是親師生最可以了解孩子學習需求與潛力的時間，未來學校會研發開創更多不同的營隊，希望藉由營隊發掘孩子的興趣，也提供孩子更多與世界潮流接軌的學習的機會。