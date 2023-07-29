台中震大金鬱金香酒店8月1日起推出「父親蟹蟹您」優惠活動，凡享用泰國美食節自助午餐，4人以上同行即贈送「豪華松葉蟹海景麵」。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店8月1日起推出「父親蟹蟹您」優惠活動，凡享用泰國美食節自助午餐，4人以上同行即贈送「豪華松葉蟹海景麵」。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中震大金鬱金香酒店推出「震爸氣養生桌宴」。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

父親節將屆，台中震大金鬱金香酒店8月1日起推出「父親蟹蟹您」優惠活動，凡於泰國美食節用餐，4人以上同行即贈送「豪華松葉蟹海景麵」； 8月5、6日（六、日）晚間加開「父親節自助饗宴」，2人以上即贈送「極上松葉蟹海鮮桶」，讓子女好好犒賞辛苦的老爸！酒店指出，自推出「泰國美食節」以來，不分老幼接受度相當高，假日幾乎都爆滿，8月推出加碼送，歡迎大家來大吃泰國菜。

即日起至8月31日，震大金鬱金香酒店主打歐亞料理的禾憶餐酒館於午餐時段推出「泰國美食節」，不僅可以品嘗數十道經典泰式料理、還有泰式特色冰品、甜品無限享用。8月份食材菜色再升級，午間獻上多道清爽帶勁、全新開胃的泰北火烤牛肉、檸檬酸辣鮮蝦海鮮、香茅薑黃烤雞腿、綠咖哩燴牛腩、泰式三味魚等明星泰料理。

台中震大金鬱金香酒店指出，父親節將屆，8月1日起推出「父親蟹蟹您」優惠活動，平日4人以上同行即贈送「豪華泰式松葉蟹海景麵」1份，每位只需699元＋10％起；即日起至8月8日，午餐4人同行爸爸再加贈泰式啤酒1瓶或沙嗲雞串1份。

此外，8月5日(六)至6日(日)晚餐時段特別推出「父親節自助饗宴」，豐富的百匯冷熱菜、海鮮吧及現切牛排外，2人以同行即贈送「極上松葉蟹海鮮桶」1份，優惠價每位980元＋10％，7月31日前訂位完成再享免1成服務費。

台中震大金鬱金香酒店於7月29日至8月8日也推出「震爸氣養生桌宴」，行政主廚徐緯翔表示，餐點以養生為主軸，選用梧棲野生烏魚子、雲林黑蒜、黃金蟲草、宮廷藥膳及鮮百合、雪蓮等多道養生聖品入菜。桌宴彙集5前菜、黃金蟲草山藥鮑魚燉雞湯、秘製燒烤豚肋排拚熔岩蝦球、宮廷藥膳花雕蝦、酥炸軟殼蟹米糕、鮮百合蘆筍炒什錦蔬、雲林黑蒜蒸時鮮、討海人的美食等七大菜及紅棗銀耳燉雪蓮甜品，10人桌席每桌9000元＋10％，再贈紅酒2瓶。(相關優惠以業者官網公告為準)

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