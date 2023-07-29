新北市一名女子昨在網路論壇Dcard發文，哭訴4月8日遭陸軍269旅某士官長及其弟弟強迫3P，投訴國防部「1985諮詢服務專線」稱無法處理，要她去報警。對此，新北市社會局已介入了解，將提供法律諮詢並陪同女子至警局做筆錄。

女子昨以「被性侵打1985卻沒用」表示，4月8日晚間她跟269旅某士官長及他的家人們去唱歌，因為她開車所以沒喝酒，出於好意開車載士官長及其家人回家，沒想到放他們下車準備離開時，卻被士官長帶到其弟弟的房間，遭2人性侵得逞，她當下不知所措，直到本月14日才鼓起勇氣撥打國防部「1985諮詢服務專線」。

女子說，她提供單位姓名跟住家地址、事發時間給軍方，1985遭回稱無法處理，要她無自行報警。讓她心寒痛訴「難道這是所謂的官官相護嗎？」

社會局表示，本案已接獲通報，並由社工提供協助，確認被害人安全狀況，後續將依被害人需求，提供法律扶助、陪同偵訊、心理諮商、經濟扶助等相關協助。

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