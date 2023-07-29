苗栗縣獅潭鄉公所與在地餐廳業者推出仙草在地餐桌活動。（謝明俊攝）

苗栗縣獅潭鄉是仙草的主要產區，歷史相當久遠，每年夏季正是仙草收成季節，獅潭鄉公所結合在地16家業者推出15道在地仙草餐桌料理，從8月19日起展開4個場次的仙草主題餐桌活動，其中如「雲南食府」推出的仙草雞湯燉飯，就是採用獅潭鄉農會的仙草乾作成，獅潭鄉長劉淑能歡迎大家同來獅潭老街一享客庄創新料理。

今年獅潭鄉公所與生產職人、料理達人攜手打造美食饗宴，創新推出仙草主題在地餐桌，具體呈現「從產地到餐桌」的精神，在地餐桌使用在地農產品，和在地社區的料理達人共同合作展露廚藝也展現社區凝聚力，一同感受獅潭不一樣的餐桌五感新體驗。

仙草餐桌的菜單設計，主要以在地食材、仙草元素、新客家風味為主，全新推出2道菜色，包括由「雲南食府」推出的仙草雞湯燉飯，就是採用「獅潭鄉農會」的仙草乾、在地青農「藏山椿工坊」的有機紅棗乾，及「興陽綜合農場」的「印崗米」，以最簡單樸實的料理方式保留仙草的原味。

其次是二由「i-yo餐食手作」及「藏山椿工坊」共同推出的仙草麵線佐苦茶油，嚴選日曬仙草麵線佐以白醬為基底，食用前在淋上冷壓小果苦茶油，淡淡的清香迸出新感受。

獅潭仙草主題餐桌活動共有4個梯次，分別在8月19日、9月9日、10月14日及10月28日等日期舉行，選在有機書店前廣場舉辦，15道料理包括了沙拉(山泉芽菜捲)、前菜(豬膽肝炒蒜苗、炸仙草、客家小炒)、濃湯(金沙南瓜濃湯)、麵包(仙草吐司)、主食(仙草雞湯燉飯、仙草麵線佐苦茶油、五行菜包)、果醋(三寶柑醋飲)、特色飲品(棗浪漫氣泡酒、仙草奶茶、仙草凍檸茶)及甜點(火龍果鮮奶酪、橘子雪花酥)等15道料理，經由說菜講述地方的飲食文化，歡迎遊客以味蕾認識獅潭。

仙草餐桌活動共有4個梯次，每梯次20個名額，搭配社區體驗小旅行推出2天1夜套裝行程，專案推廣價每人2200元，包吃包住還有接駁服務，活動資訊同步於「苗栗獅潭樂悠遊」或「獅潭大小事」粉絲專頁發布。