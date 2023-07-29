男子駕駛ＢＭＷ駕車，疑似車速過快過彎失敗，開進路邊排水溝。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警到場實施酒測，男子酒測值車超標，將依公共危險罪移送。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日上午鳳山區陸軍官校前發生一起車禍，23歲孫姓男子駕駛逾200萬的BMW G世代5系轎車外出，在軍校前大彎道過彎時，疑似車速太快衝出道路，直接開進路邊排水溝，發出「碰！」一聲，讓校內軍官聞聲外出查看情況，孫男不久後自行爬出車外。警方獲報到場，對孫男實施酒測，酒測值為0.76超標，全案依公共危險罪送辦。

今日上午10時許，孫男駕駛白色BMW G世代5系轎車，行經鳳山區維武路、陸軍官校前大彎道時，疑似車速過快，BMW轎車衝出道路直叉進路邊排水溝，期間撞到轉彎告示牌，導致右車頭、引擎蓋撞毀。而撞擊聲過大，也讓軍校內2名軍官查看，關心孫男情況。

不久後孫男自行從車內爬出，手腳有多處擦、挫傷，鳳山分局警方獲報到場測繪，並將孫男送醫，而員警送醫前先對孫男實施酒測，酒測值為0.76超標，孫男辯稱，昨日與朋友在市區飲酒聚會後返家休息，今日睡醒已為酒退了才開車出門上班，對於酒駕闖禍感到很後悔；全案依公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦。

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