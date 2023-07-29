金門家扶中心致贈感謝狀，感謝參與此次活動的愛心代言人和夥伴。(圖／金門家扶中心提供)

金門家扶中心為號召蒞金旅遊的觀光客能順道安排至該中心來趟公益之旅，今(29)日上午舉辦活動發表會，邀約親子以及社區民眾「咻揪道老烈」共襄盛舉，並請來地方網紅媽媽們當代言人宣傳，同時也募集家扶「觀光愛心商店大聯盟」商家。即起至8月5日，凡在充滿海洋系地中海建築型式的扶幼館前，拍照上傳到該中心社群媒體平台的粉絲頁上，皆能獲得一份神秘小禮物，歡迎民眾踴躍參加。

家扶中心表示，參與拍照上傳家扶中心粉絲頁的活動，一個臉書帳號只能上傳一次，參加者皆能獲得由地方攝影家許進西授權提供的限量藝術作品禮物一份。同時上傳家扶中心社群媒體平台粉絲頁上，最美視角照片的參加者，從活動開始累計三天的最多按「讚」次數者，前十名將由家扶中心另外頒贈精美特色禮物一份。

家扶中心主任李桂平表示，藉由此次拍照上傳活動中，同時也募集家扶中心「觀光愛心商店大聯盟」的商家。因此，今日特別邀請到金門網紅才女級的媽媽們，包括歐陽萍、李文(小島花藝)、陳婉甄、林靈，以及家扶夥伴陳向鑫與許進西，穿著特色的古典服裝，義務性的為家扶中心募集愛心商店代言。

李桂平說，這些募集到的愛心商店，主要是提供給來家扶中心公益之旅的觀光客，只要有捐款500元，除能獲得家扶中心精心準備的特色旅遊包之外，憑捐款收據即可認證，三天內到所有參與「觀光愛心商店大聯盟」消費，就可獲得九五折或限定的優惠。藉此讓觀光客支持公益活動，也讓愛心商店支持觀光客，同時也讓家扶中心也能為金門的觀光事業盡一份心力，異業結盟共同推展金門的經濟命脈。

家扶中心指出，有意參與「觀光愛心商店大聯盟」的商家，可為特產店、餐飲店、麵包店、租車業、旅館民宿業，或其他與觀光相關聯的商家皆歡迎加入，詳情可撥打金門家扶中心公益愛心電話326139，聯繫林子晴小姐詢問及了解活動內容。家扶中心期待透過此次活動的流量，將公益與觀光這兩項事業結合，從中發揚地方特色與公益事業，共同攜手向前行，締造美好的願景。