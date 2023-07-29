苗栗警分局採集DNA比對來協尋行方不明人士下落流程。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

13年前苗栗縣後龍溪出海口出現一具浮屍，歷經多年始終查不出來這具無名屍身分，2年前警政署增編預算用於無名屍身分DNA比對，苗栗警分局將轄內歷來報案協尋的案例清理出來，找來家屬採取DNA送刑事局比對，月前結果出爐，這具無名屍是住在苗栗市的謝姓男子，順利讓無名屍回家，了卻家屬一椿心事。

2010年間，一具無名浮屍被人發現陳屍在後龍溪出海口，轄區竹南警分局依程序公告認領，都無人出面認領長達13年之久。協尋清查無名屍身分，最有用的一項工具就是DNA比對，但由於DNA比對所費用，一次需費1800元，刑事局每年編列預算有限，無法全面性比對，因此，國內有許多無名屍無法藉由DNA比對來查明身分。

2106年，苗栗市謝姓民眾出面向苗栗警分局報案協尋家人，苗栗分局受理後一直無從清查，案件因而靜靜躺在分局檔案裡，直到2年前，警政署編列預算專供各縣市警察局清查行方不明人士、無名屍，苗栗警分局隨將轄內歷年來報案協尋民眾，一一通知到分局採取DNA後送刑事局比對，月前結果出爐，後龍溪出海口無名屍，證實是住在苗栗市的謝姓子，苗栗分局隨通知謝某家屬結果，由家屬認回無名屍，了卻家屬心中遺憾。