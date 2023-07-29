金曲歌王王力宏將在9月9、10日登上台北小巨蛋舉行「ONE Leehom Wang 一個王力宏演唱會」台北站，第5度攻蛋的他，這次2場門票在29日中午開賣，第一場門票目前已經售出約8、9成票房，第二場則是已售出約7、8成的門票。

對此，主辦「寬魚國際」的執行長「寬姐」邱瓈寬表示票房理想，「高價票都幾乎賣完了，很多人點名要包廂，我正在頭痛哪裡可以生包廂」，並透露：「我就學學力宏的吹毛求疵吧，你問我票房，我會說：『好！還可以更好！』，每一張票都是對力宏的支持，王力宏非常感激，他非常珍惜這次台北站的機會，會給大家新的驚喜。」

王力宏官方IG公佈小巨蛋演唱會日期與首賣日的發文底下，他眾多音樂圈的好友都來按讚或留言，例如周慧敏、蕭亞軒、潘瑋柏、歐陽靖、吳思賢等，當中周慧敏是王力宏在台灣第一次演唱會的來賓，可謂隔空重聚。電影圈的好友則包括吳彥祖與電影「鳥人Birdman」的著名編劇亞曼多·博(Armando Bo）。

電影「霸王別姬」岀品人、兩屆金馬影后徐楓，向來欣賞王力宏才華，也相當疼愛王力宏，力宏一向叫她為徐楓阿姨，已允諾9月9日專程從上海返台看演唱會、支持王力宏。王力宏看過19遍「霸王別姬」，經典歌曲〈蓋世英雄〉即是向《霸王別姬》致敬。

為了台北站，「寬魚國際」大手筆，特邀香港演唱會殿堂級舞台設計大師周炳坤加盟，發展演唱會「ONE」的主題，用可以單獨呈現也可以合體的方塊為概念，創造出「許多的『一個』就是『每一個』」的全新台北舞台。

邱瓈寬說這次台北站的曲目，也會與以往的兩站有所不同，觀眾希望聽到力宏唱什麼歌，可以去「寬魚國際」的臉書FB或是IG留言。被點名次數越多的歌，越有機會被聽到。「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會台北站門票可在KKTIX網以及全台的FamiPort購買。