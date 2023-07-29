就愛這種香水味！台中陳姓保全因迷上陌生女子身上的香水味，去年6月9日開始，一周內接連3次騎機車尾隨該名女子，甚至拿手機偷拍女子、在對方工作場所外盯梢，被害人不勝其擾報警，陳男卻在被警方告誡後仍繼續跟蹤、騷擾對方，事後更辯稱只是「巧遇」，一、二審皆依跟騷法判他拘役50天，全案確定。

判決指出，陳姓男子擔任保全工作，去年6月9日早上，他疑因經過該名女子身邊，被女子身上的香水氣味吸引，竟接連在9日、13日及14日早上約7點左右，趁著女子外出上班途中，騎機車尾隨對方到公司，之後又在被害女子工作的場所外徘徊、盯梢女子在公司內活動，直到傍晚對方下班。

女子察覺遭跟隨後即向警方報案，警方並開立書面告誡書給陳，要求他不得再騷擾女子，未料，陳男在暫停行為1周後，又於22日上午持續騎機車跟隨女子，甚至趁著停等紅燈的時候拿手機偷拍對方，導致女子社交生活受影響。

台中地院審理時，陳男坦承一開始確實有跟蹤女子，但經告誡就停止了，後來是因為要去買快篩劑及早餐，才會遇到對方，並沒有要跟蹤對方的意思。但女子指證，確實看到陳男拿手機拍攝，且一路跟隨；警檢勘驗路口監視器也確認陳男一路尾隨，依跟騷法判他拘役50天，可易科罰金。

陳男不服上訴，台中高分院審理時，陳男一下說是跟人約在附近，一下又說是要去超商買快篩劑，證詞反覆，法官不採信其說法，維持原判。