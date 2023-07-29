73歲親陳永昌（右三）因緣際會加入更生團契，走遍全台各地看守所、監獄關懷受刑人，獲里辦公室推薦獲選太平區模範父親。（馮惠宜攝）

太平區豐年里77歲管新臺，退休後即投入社區關懷，是守護地方的好爸爸。（馮惠宜攝）

台中太平區公所今（29日）舉辦112年度孝行楷模暨模範父親表揚活動，由新高里辦公處推薦的陳永昌現年73歲，因緣際會成為受刑人教誨師，20年來教誨無數受刑人，其中還有一名40歲因殺父被判無期徒刑的受刑人，經其不斷關懷和教誨，不再是監所裏的麻煩製造者，還親筆寫信感謝陳永昌慈父般的教誨，讓監所歲月不再無望。

太平區公所29日舉辦孝行楷模暨模範父親表揚活動，13位孝行楷模與45位模範父親齊聚一堂，太平區長許貴芳表示，這45位模範父親，個個教養子女有方、敦睦鄰里、熱心公益。

其中由新高里辦公處推薦的陳永昌先生現年73歲，原為台中科技大學老師，20年前因緣際會加入更生團契，走遍全台各地看守所、監獄關懷受刑人，新高里長江姿樺說，陳永昌即使年過70仍維持周一到周五每天四小時輔導受刑人，子女憂其年邁不准他在開車趴趴走傳愛，仍堅持擔任矯正志工。

陳永昌說，20年教誨師生涯，記憶最深刻的是一名因殺父入獄的受刑人，他年齡和自己兒子相仿，卻因和爸爸有誤會錯殺父親，一開始到監獄輔導這名受刑人對他不理不睬，直到第三年他逐漸改變態度，揮別監所麻煩製造者的惡名，誠心誨改，去年過年更寫下千字文表達感謝；陳永昌也說，人非聖賢誰能無過，但只要用心輔導、給他們機會，仍有改過自新的可能。

而豐年里77歲管新臺育有一子一女，55歲從中華電信退休後，即投入社區關懷，運用其專長，為鄰里裝設監視器，社區據點、里辦公室、活動中心電器全靠他維修，里長劉盈欣盛讚，管爸是守護地方的好爸爸。