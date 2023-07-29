新竹縣政府教育局長楊郡慈日前帶領新竹縣少棒隊赴日本，由都城巿運動少年團本部長星原透先生及外交部福岡辦事處長陳俊銘接待，再次拜訪宮崎縣都城市，進行5日的棒球交流賽及教育文化體驗。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣非常重視體育發展並大力支持棒球交流活動，目前新竹縣內有6支少棒隊伍，其中中山國小少棒球隊表現更是突出，參加全國賽事都有很好的成績，近年拿下111年竹東鎮長盃暨TOTO盃選拔賽冠軍、111年華南金控盃全國少棒錦標賽亞軍、2022年第五屆西門盃全國少棒錦標賽冠軍、112年華南金控盃全國少棒錦標賽亞軍，期許他們透過交流吸取經驗，再創佳績。

楊郡慈表示，新竹縣少棒隊於2011年赴日與宮崎縣都城市少棒隊進行棒球交流後，雙方持續互訪多次，這次是第5次受邀前往日本參訪，透過棒球交流活動增進情誼，也成為新竹縣棒球活動的特色之一，更可藉交流活動觀摩學習都城市棒球的蓬勃發展。

賽事第一天的開幕式，由都城市運動少年團本部長星原透先生及楊郡慈擔任開球嘉賓，隨後小將們馬上進行兩場比賽，首場16：4，第二場7：7，本縣中山國小取得不錯的戰果。下午賽事結束後，全體拜訪都城巿政府，受到都城市吉永副巿長熱烈歡迎。雙方互贈禮品，還與活潑逗趣的都城市吉祥物同樂合影，度過了難忘的一天。

第二天賽事，在炙熱豔陽下進行4場激戰，對小將們是場辛苦的硬仗，除了比拼球技，更是體能的大考驗，第一場7：1，第二場9：8，第三場22：8，第四場5：5，2天6場比賽，4勝2平局，新竹縣少棒隊表現深獲日方好評，也為雙方棒球交流活動畫下完美句點。

新竹縣少棒隊並參訪當地最大的沖水小學，與日本教育人員面對面互動，貼近觀察了解不同文化的教育現場，開闊國際視野、體驗雙語環境、增進人際互動能力，感受兩地棒球及教育文化交流的光與熱。