新竹林管處為復育農委會公告瀕臨絕種的「寬尾鳳蝶」幼蟲食草台灣檫樹，6月份時在台灣檫樹花後套袋保護果實，以避免鳥、蟲採食，近期觀察發現果實已成熟，將於7月31日起連續2天，在大鹿林道15至16K，以及觀霧森林遊樂區餐廳旁，進行臺灣檫樹果實採集作業，作業期間該路段自上午8時至下午5時，開放單線通車，進行交通管制。
新竹林區管理處將成熟的臺灣檫樹種實採集後，因其種子具強烈休眠性，難以直接播種發芽，故將進行破除休眠處理，促進種子發芽。後續並再透過育苗技術培育數量充足之苗木，以增加臺灣檫樹復育成效。
新竹林管處為復育農委會公告瀕臨絕種的「寬尾鳳蝶」幼蟲食草台灣檫樹，6月份時在台灣檫樹花後套袋保護果實，以避免鳥、蟲採食，近期觀察發現果實已成熟，將於7月31日起連續2天，在大鹿林道15至16K，以及觀霧森林遊樂區餐廳旁，進行臺灣檫樹果實採集作業，作業期間該路段自上午8時至下午5時，開放單線通車，進行交通管制。
新竹林區管理處將成熟的臺灣檫樹種實採集後，因其種子具強烈休眠性，難以直接播種發芽，故將進行破除休眠處理，促進種子發芽。後續並再透過育苗技術培育數量充足之苗木，以增加臺灣檫樹復育成效。
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