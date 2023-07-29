台灣民眾黨提名金門縣副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱參選金門選區立委，網紅「四叉貓」劉宇日前爆料，歐陽儀雄曾是「天道盟太陽會北部組長」，又PO出民眾黨的黨代表LINE群對話，揭露群組內吵成一團。民眾黨發言人楊寶楨回應，「女性是獨立個體，應被客觀公平的看待，我們提名的是尚文凱」。

劉宇表示，他身為民眾黨最後的良心，昨天爆料柯文哲找天道盟太陽會歐陽儀雄的老婆尚文凱，代表民眾黨參選金門縣立委，該事件被媒體報導之後，民眾黨的黨代表LINE群吵成一團，一派是支持「黑道改過自新」另一派則是「黑歷史不可用」，民眾黨內部還是有常識人存在的！

劉宇表示，他希望柯文哲跟黑道切割，「不然你們白色與黑色就沒有距離囉」，順帶一提，貓貓頭社長（吳予晴）雖然也在LINE群炮打黨中央，但她只敢罵歐陽儀雄，完全不敢嘴尚文凱，你們知道為什麼嗎？因為她怕踩到黨紀第15條阿！

劉宇說，台灣民眾黨紀律評議裁決條例第15條規定，只要公開攻擊本黨提名候選人，依輕重種類如下：1.警告。2.停權。3.除名。黨代表只要罵了黨中央推出的候選人，最嚴重會被開除黨籍，「貓貓頭妳開炮還這麼畏畏縮縮的怕黨紀處分，加油好嗎？」

楊寶楨對此表示，「女性是獨立個體，應被客觀公平的看待，我們提名的是尚文凱，她的身份不僅是副議長夫人，她本身出身金融界，是位專業人才，也獲得現任金門縣長陳福海的支持。」