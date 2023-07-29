藝人熊熊（卓毓彤）18日宣布結婚半年，對象是大7歲的前男友Mars，得到外界祝福。近日，她上節目分享看婦產科的經驗，因內診被撐到很痛而不計形象大叫，想不到走出診間看到外面一大票病人，剛剛的吼叫全被聽得一清二楚，讓她尷尬到不行。

熊熊在節目《同學來了》表示，她的膀胱可能較小，很容易想尿尿，但常因工作憋尿，某次還憋到尿道發炎，相當疼痛，只好求助婦產科，醫師告知需內診檢查分泌物和感染的細菌，導致原本就很痛的熊熊，又被撐到哇哇叫，熊熊形容當下的感受就是「哀爸叫母」，完全不顧形象地哀嚎。

熊熊曾憋尿憋到尿道炎。（圖／ig@熊熊）

醫生趕緊制止熊熊，「妹妹我跟妳說，我們那個屋頂是開放式的。」熊熊才發現診所的年代久遠，診間上方是空的、非密閉空間，聲音都會傳到外面。熊熊內心一度很煎熬，但想到剛進診間時，外面只有一位病患，尖叫聲應該沒太多人聽到，未料走出診間發現不得了的事，「哇人滿為患！生意這麼好是怎麼樣」超糗的一幕讓熊熊多年後仍難忘，大呼很尷尬。