民進黨主席賴清德上任後宣示捍衛學術倫理，未料其愛將、民進黨客家事務部主任蔣絜安的中央大學與台灣大學的論文都遭檢舉，近日台大認定抄襲屬實，撤銷其碩士學位。蔣昨（28）日主動辭去黨職，更稱中央大學碩論是在脅迫下「被代寫」。資深媒體人謝寒冰對此痛斥「到底要怎麼脅迫寫論文？」並透露民進黨接下來還有很多東西要被爆料，民進黨主席賴清德應「快點清查內部」。

蔣絜安5月時被新黨立委參選人游智彬爆料，台大國發所碩士論文涉抄襲；近期游更進一步爆料，蔣的中央大學碩士論文是槍手代寫。對此，蔣絜安則發出聲明，並提到10年前就讀央大客家學院碩士在職專班遇到前客家事務局的機要祕書薛雲峰，後她舉薦其擔任客家事務局的機要祕書，但薛任職後態度不良、行跡惡劣，更對她惡言相向，甚至私下PUA（操控人手段）她無法獨力完成純學術性的論文，主動提出願意協助。

對此，謝寒冰今在政論節目《週末大爆卦》中痛斥蔣絜安寫的聲明很瞎，「到底要怎麼脅迫寫論文？」謝寒冰強調，若要當騙子也要說出說服別人的理由，蔣絜安寫的東西這麼蝦，真的有人會相信？

謝寒冰更直言，鄭文燦、賴清德重用的人都是這種德行，難道不覺得丟人？他也透露，聽說接下來還有許多事要被爆料，賴清德要快點清查內部。

針對蔣絜安論文抄襲一事，賴清德今表示，對於學倫高標準，民進黨從未改變。