國史館今舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，台灣第一位總統府發言人邱進益在書中提到，李登輝很有誠心要好好改善兩岸關係，李總統一直說，「經國先生交給我這麼大的擔子，我手上沒有兵沒有糧，我怎麼做？經國先生開放探親，也沒有把以後的路徑畫出來，以後要怎麼走下去，這些問題都交給我了，我怎麼解決？」

邱進益指出，關於兩岸關係的發展，他向李登輝分析，分為3個層次，最上面是國家統一委員會，制定大政方針，而大政方針需要有專門負責的權責單位落實，必須將「大陸工作會報」法治化，變成一個常設機構，又因為當時兩岸交流時所衍生的各項事務，也就是所謂的「白手套」。

邱進益說，3個層次架構建立起來，再通過相關法律把兩岸人民之間的權利義務規定清楚，使兩岸的交流有法可循；他說，李登輝採納了他的建言，成立了國統會、陸委會、海基會，並於1992年7月公布《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，作為兩岸人民往來的規範。

邱進益也提到，兩岸關係牽涉到八部二會，而且影響台灣的生存與發展，所以一定要有智慧的去拿捏，針對「九二共識」，他其實不贊同這個詞，他跟蘇起說，「你亂創名詞，創這個名詞之前也不先問我，或是當年經手的人。」

邱進益說，兩岸對「一個中國」內涵的認知截然不同，連這麼重要的內涵都有不同的認知，怎麼能說有共識呢？所以應該叫「九二諒解」四個字的話，現在問題都解決了。

邱進益表示，長期下來大家都講「九二共識」，胡錦濤跟小布希通電話講「九二共識」，連戰和馬英九也講「九二共識」，但現在執政當局卻說沒有「九二共識」了，請問「九二共識」有哪點不好？本來就是各說各話，各取所需，是一個很模糊的狀況，有什麼不好呢？

邱進益指出，結果硬是說沒有「九二共識」，變成沒有談判的基礎，為什麼要做這麼沒智慧的事情呢？蔡英文總統既然說兩岸關係要維持現狀，繼承馬英九總統的政策，當然要包括「九二共識」在內，因為有「九二共識」，兩岸關係才不會那麼遭，大陸也不會突破海峽中線。

他表示，沒有理由不恢復「九二共識」，可惜大家都執著於這個名詞，而這個名詞本身就有問題。