民進黨青年發展部舉辦「Team年輕！國務青實習Demo Day」，邀請參與「2023國務青人才培育計畫」的全體實習生發表實習成果，日前結業式時，黨主席賴清德更當面力邀：「如果邀請你們站上第一線，投入選舉工作，你們會願意嗎？」國務青一致表示，「我願意」。

青年部主任阮俊達指出，「國務青人才培育計畫」是民進黨培育青年政治人才的長期計畫，至今已邁入第四年。今年首次從近50位申請的國務青中選拔出22名實習生，並區分成組織、活動、表達、社群、議題、論述、行政等7個組別進行培訓，協助不同特質、興趣的實習生進行深度體驗、學習，發展多元的政治專業技能。

阮俊達強調，國務青團隊已經準備好成為「Team Taiwan」中的「Team年輕」了！將會在接下來的總統立委選舉中發揮創意與活力。發表會中也由設計師林孟彥公布國務青團隊新版主視覺，將運用於青年輔選識別、文宣與小物製作。

上週發表會中，各組實習生除了分享成果與心得外，也紛紛發揮創意與賴清德主席互動。組織組實習生邀請主席參與「一拍即合」破冰小遊戲，活動組實習生分享舉辦「青年對話行動」獲得的結緣品，社群組實習生則邀請主席與國務青一起拍攝「FOOD正神」短影音企畫。議題組實習生彙整投書寫作成果，論述組實習生化身評論員講述青年對國家未來的想像，行政組實習生則解說青年部因應性平及個資議題而擬具的《民主進步黨青年發展部行為準則》及《個資保護聲明》。

聽取實習生發表後，賴清德表示，很高興受到青年部邀請，來參加「國務青人才培育計畫」的成果發表會，每一組都非常豐富，每一組也都非常精彩，可以看得出來實習生全心全意投入，而且也已經有非常好的收穫，謝謝你們。非常希望大家能夠在民進黨國務青這個平台上面，一方面展現才華，另一方面從中學習到經驗，為社會做出更大的貢獻。

賴清德分享，如果對社會服務很有熱忱，政治是最直接的工作。民進黨這個大家庭，幾十年來都有年輕人加入，才讓民進黨能生生不息，不僅得到社會的支持，也能夠推陳出新，推出許許多多的政策贏得社會的肯定跟支持。