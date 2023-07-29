2023WAMSB世界樂旗大賽中，建中樂旗聯隊獲得雙冠雙亞的殊榮，70位團員都展現堅強實力。（建中樂旗隊後援會提供

北市建國中學樂旗聯隊傳捷報！2023 WAMSB世界樂旗大賽中，建中樂旗聯隊以隊史最高分拿下亞軍，也獲得街道遊行比賽總冠軍，學子們於29日凌晨榮譽歸國，室外教練林義淳表示，決賽時隊員們都非常集中且投入，場上失誤很少，最後雖沒擊敗對手，但成績已是歷年最高分，該為自己感到驕傲。

建中樂旗隊後援會表示，2023 WAMSB世界樂旗大賽中，建中樂旗聯隊以隊史最高分 95.861 拿下亞軍，街道遊行比賽也以 92.333 分獲得總冠軍，除了拿下雙獎，團隊還獲得「最佳旗隊」冠軍，指揮何浩星也獲得「最佳指揮」亞軍，樂旗聯隊70位團員都展現堅強實力。

身為學長的室外教練林義淳表示，決賽時隊員們都非常集中且投入，場上失誤很少，也跟他們說每個人做到最好，就是得分關鍵，這次勁敵是加拿大隊伍，今年我們也鼓勵學弟勇於挑戰，超越以前的成績，雖然還是差一點而沒能擊敗對手，但成績已是歷年最高分，學弟們可為自己感到驕傲。

室外指揮何浩星表示，升上高二就開始練習，有經驗後來挑戰聯隊表演，途中遇到最大困難是因人數變多、場地也變大需去適應掌控更多人的節奏，「在這次比賽中交到一群這麼棒的朋友，真的很難忘，也是很珍貴的回憶」。

至於榮獲最佳指揮亞軍有何感想，何浩星則說，獲獎當下蠻意外的，他只是做好份內的事情，照平常練習的方式去發揮，能得到評審團的認可，他覺得很開心。

樂旗隊隊長何書達分享，出國團練有時差問題，對大家體力也是種挑戰，每當發現大家練習狀況不太穩定，會適度給予鼓勵或讓大家回想出國的目標，維持團練士氣，也很感謝後援會努力幫忙籌比賽經費，讓他們沒有後顧之憂，能好好準備表演。

旗隊隊長王譽儒也說，最早想加入旗隊的原因，是被學長們的聯隊表演觸動，這次準備除了暑訓外，旗隊也有耐力跑、肌力訓練等鍛鍊體力，賽前整個旗隊一同想好這套表演的故事，透過肢體語言、視覺效果傳給觀眾，讓旗隊不管是在表情、動作上，都能更加統一，也因此能拿下最佳旗隊冠軍。

為了拚比賽，建中樂旗聯隊花費不少課餘時間練習，也有隊員曬黑曬傷或受傷骨裂，旗隊隊員林子晴提到，賽前練習為了動作完美，不小心撞到骨裂，得知可能無法比賽時甚至爆哭，幸好在治療後順利歸隊。

他也分享受傷後能堅持練習的原因，他表示，此次表演Home is where the heart is非常觸動他，特別喜歡其中一首歌曲Fix You，帶有與父親的回憶，再加上能與同學一起奮鬥，很享受整個練習及比賽的過程。