2023WAMSB世界樂旗大賽中,建中樂旗聯隊獲得雙冠雙亞的殊榮,70位團員都展現堅強實力。(建中樂旗隊後援會提供

北市建國中學樂旗聯隊傳捷報!2023 WAMSB世界樂旗大賽中,建中樂旗聯隊以隊史最高分拿下亞軍,也獲得街道遊行比賽總冠軍,學子們於29日凌晨榮譽歸國,室外教練林義淳表示,決賽時隊員們都非常集中且投入,場上失誤很少,最後雖沒擊敗對手,但成績已是歷年最高分,該為自己感到驕傲。

建中樂旗隊後援會表示,2023 WAMSB世界樂旗大賽中,建中樂旗聯隊以隊史最高分 95.861 拿下亞軍,街道遊行比賽也以 92.333 分獲得總冠軍,除了拿下雙獎,團隊還獲得「最佳旗隊」冠軍,指揮何浩星也獲得「最佳指揮」亞軍,樂旗聯隊70位團員都展現堅強實力。

身為學長的室外教練林義淳表示,決賽時隊員們都非常集中且投入,場上失誤很少,也跟他們說每個人做到最好,就是得分關鍵,這次勁敵是加拿大隊伍,今年我們也鼓勵學弟勇於挑戰,超越以前的成績,雖然還是差一點而沒能擊敗對手,但成績已是歷年最高分,學弟們可為自己感到驕傲。

室外指揮何浩星表示,升上高二就開始練習,有經驗後來挑戰聯隊表演,途中遇到最大困難是因人數變多、場地也變大需去適應掌控更多人的節奏,「在這次比賽中交到一群這麼棒的朋友,真的很難忘,也是很珍貴的回憶」。

至於榮獲最佳指揮亞軍有何感想,何浩星則說,獲獎當下蠻意外的,他只是做好份內的事情,照平常練習的方式去發揮,能得到評審團的認可,他覺得很開心。

樂旗隊隊長何書達分享,出國團練有時差問題,對大家體力也是種挑戰,每當發現大家練習狀況不太穩定,會適度給予鼓勵或讓大家回想出國的目標,維持團練士氣,也很感謝後援會努力幫忙籌比賽經費,讓他們沒有後顧之憂,能好好準備表演。

旗隊隊長王譽儒也說,最早想加入旗隊的原因,是被學長們的聯隊表演觸動,這次準備除了暑訓外,旗隊也有耐力跑、肌力訓練等鍛鍊體力,賽前整個旗隊一同想好這套表演的故事,透過肢體語言、視覺效果傳給觀眾,讓旗隊不管是在表情、動作上,都能更加統一,也因此能拿下最佳旗隊冠軍。

為了拚比賽,建中樂旗聯隊花費不少課餘時間練習,也有隊員曬黑曬傷或受傷骨裂,旗隊隊員林子晴提到,賽前練習為了動作完美,不小心撞到骨裂,得知可能無法比賽時甚至爆哭,幸好在治療後順利歸隊。

他也分享受傷後能堅持練習的原因,他表示,此次表演Home is where the heart is非常觸動他,特別喜歡其中一首歌曲Fix You,帶有與父親的回憶,再加上能與同學一起奮鬥,很享受整個練習及比賽的過程。