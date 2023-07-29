台灣「羽球一姐」戴資穎今天在日本公開賽女單4強再戰韓國安洗瑩，開局戰術奏功以11比4領先，可惜技術暫停後連丟6分，先盛後衰，力戰44分鐘後以17比21、12比21不敵安洗瑩，無緣連兩周爭冠。

戴資穎上周才在韓國公開賽決賽對決安洗瑩，不幸吞下對戰3連敗，屈居亞軍。由於現役球后山口茜昨於8強敗陣，球后寶座下周將被安洗瑩篡位取代。

戴資穎開賽後連打兩記過網即墜的斜線切球，都讓安洗瑩前進不及，直接落地得分，替首局戰術奠定基礎，安洗瑩忌憚小戴這一手，也讓她直線防守不再牢不可破，技術暫停小戴以11比4領先。

然而觀眾席上有人使用閃光燈，小戴雖然提出抗議，節奏仍受到影響，安洗瑩則進入狀況，在技術暫停後連得6分，追到1分差距。接著兩人鏖戰到15平，小戴殺球掛網讓安洗瑩首次領先。接著小戴雖以滑拍切球讓對手勉強撲接，輕鬆得分追成16平，隨後卻發生3次掛網失誤，讓安洗瑩拔得頭籌。

次局小戴在3平後連丟5分，被安洗瑩拉開差距，奮力苦追卻連連失誤，直到以8比18落後時，小戴終於放手打出好球，特別是一次來回34拍的精彩對峙，最後挑戰成功壓線得分，成為終場前的高潮，可惜落後太多無力回天，仍苦吞對戰4連敗，無緣明天的女單決賽。