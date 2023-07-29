2024總統選戰剩下約半年的時間，國民黨主席朱立倫日前在全代會拋出「執政大聯盟」的構想，卻遭同黨總統競辦執行長金溥聰回應，「不知道是什麼」，另藍營總統參選人侯友宜於近日幾份最新民調中依然處於第三名，而一份2.6萬人參與的最新網路投票中，有53%的網友認爲國民黨該做「這件事」了。

《中時新聞網》今（29）日上午發起網路投票，於下午2點30分左右時已有超過2.6萬人參與，網友十分踴躍。針對「全代會後最新民調侯友宜仍居第三，你認為國民黨應怎麼做？」認為「再等2個月，若仍是「侯老三」就在野整合」的網友僅占6%、覺得「再等1個月，若仍是『侯老三』就在野整合」的人則有9%。

相信「藍軍回歸底氣足，挺侯到底必勝」的民眾則為13%、「稱我是藍粉我崩潰，這次總統不投國民黨」的參與者有18%、而剩下高達53%的民眾都是表態，「侯翻轉無望」，要求立即進行在野整合。

對於侯友宜的民調持續低迷，網友紛紛留言表示，「無論如何國民黨要把自己的民調做起來，再與其他在野黨談合作」、「這次中時特別給很多選擇希望大家都能投其中一個，不要投最後一個，然後沒想到大家還是投最後的」、「希望國民黨趕快整合，推出強而有力取信大眾的候選人，別再給其他人見縫插針了」、「朱立倫沒能力就辭去黨主席」、「再來金小刀立即辭退競選總部委員。再向所有支持國民黨的人民道歉」。

不過也有民眾強調，「老三在野整合是準備被併嗎」、「絕不支持墨綠、綠、小綠！」、「侯找金來只能做止跌而已，要回升只能靠侯自己。想靠眾星拱月而自己無作為就要回升，那就是作夢」、「百年老黨氣度要有，只要能政黨輪替，就算是當副手也要完成政黨輪替」。