直衝衝追撞前方機車 騎士犁田 網友：到底騎三小

台中市呂姓女子本月23日騎機車行經西屯區長安路，疑因未看到宋姓男子騎機車從前方轉出來，竟直衝衝就追撞上宋男機車的排氣管，導致自己摔車，與站在前方腳踏墊的小孩都有多處擦挫傷。車禍影片被PO上網路，網友直呼「到底在騎三小，逆光或小孩擋住看不到還硬要騎？」

從影片上可看到，呂姓女子騎機車沿長安路往成都路方向直行，宋姓男子則騎機車沿皇城街左轉長安路方向行駛，呂女疑因未看到宋男的機車已經轉到長安路上，竟仍持續沿著道路往前騎，最後機車頭撞上宋男機車的排氣管，呂女連人帶車摔倒。

警方獲報後到場處理，發現宋男機車排氣管及呂女機車車身都有撞痕，呂女與她機車前方腳踏墊搭載的小孩都全身多處擦挫傷，至於肇事原因仍待調查。

該段影片被取名為「抓準機會」PO上網，引發網友議論，有人說「騎三小」、「騎車不用腦嗎」、「小孩子夠高了就讓他去坐後座，這樣擋住視線真的很危險」，也有網友說「這騎士看見旁路殺出一個都不會躲避嗎？」

車禍追撞腳踏墊抓準機會