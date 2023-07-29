建國中學樂旗聯隊代表台灣赴美參加 WAMSB，奪得榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍殊榮，以及街道遊行比賽總冠軍；兩周前專程去加油打氣的民進黨總統參選人副總統賴清德表示，謝謝在過程中參與付出的朋友，是大家一起成就了這道台灣之光。

賴清德今在臉書指出，「學弟妹們，你們都是台灣之光」！還記得兩周前，他才特地前往正準備出發比賽，在作最後練習的同學們加油打氣。今早，一舉奪得多項殊榮的 70 位隊員們載譽歸國，他要特別恭喜大家，克服預賽正中午的天氣、決賽入夜的視線挑戰，以「家是心之所在」為表演主題，完美傳達出屬於台灣的精神與信念，不僅感動了評審與觀眾，世界也因此注意到台灣。

​

賴清德說，不論是堅忍練習的同學、辛苦指導的老師，以及鼎力支持的家長後援會，大家都是 Team Taiwan 的一份子，團結一致朝目標前進，用氣勢滂薄的演奏、整齊劃一的演出，讓台灣站上國際舞台發光發熱。他要再次祝賀建國中學樂旗聯隊，也和同學們說聲辛苦了！