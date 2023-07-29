「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯案，調查局查出，郭哲敏以「睿世軟體科技股份有限公司」名義，從事地下通匯，4年匯兌資金逾200億，並發現郭男及帳房陳品言2人目前疑分別藏匿泰國、柬埔寨，調查局在今年2月將郭、陳2人列為「外逃追緝要犯」，調查局日前透過台泰合作將郭逮捕到案，將擇期押解回國。

新北地檢署去年指揮刑事局偵辦一個地下匯兌集團，赫然查出幕後主嫌是名模錢帥君的男友郭哲敏，幫藝人澎恰恰協調2.4億元債務的林秉文也涉案，專案小組將林秉文等12人拘提到案，郭嫌則已潛逃出境，初估該集團經手匯兌金額高達47億元，後續多名檢警被查出曾到郭嫌經營的私人招待所，引爆88會館之亂。據調查局29日表示，郭嫌已在泰國落網，目前正在與泰方協調遣返事宜。

檢警調查，38歲郭男在北市內湖等地成立4家科技公司作為幌子，提供兩岸銀行帳戶或電子貨幣 USDT 帳戶，在北市、新北市蘆洲區、大陸地區、菲律賓等地經營地下匯兌業務，並協助詐團洗錢，從2019年迄今，經手匯兌金額至少高達47餘億元。

郭嫌在檢警收網前離台赴新加坡，後來轉至泰國藏匿，檢方對他發布通緝後，各單位都協請泰國警方幫忙查緝，據了解，郭嫌前天在曼谷落網，我駐泰代表處原計畫低調處理，先與泰方協調遣返事宜，確定能將郭嫌押解回台，但調查局今天仍對外宣布郭嫌在泰落網消息，恐增添變數。