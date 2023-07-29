新北市城鄉局在今年的2023國家卓越建設獎奪下10項大獎，其中「土城員和段青年社會住宅新建統包工程」及「新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程」更榮獲綜合卓越成就獎的至高殊榮。

除了2個綜合卓越成就獎之外，城鄉局還以「土城員和段青年社會住宅新建統包工程」最佳施工品質類卓越獎；「新北市三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」及「新店民安段青年社會住宅新建統包工程」分別獲得最佳規畫設計類卓越獎、金質獎。

「新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程」與「泰山中山段青年社會住宅新建統包工程」、「板橋江翠段青年社會住宅」則是囊括最佳社會住宅類金質獎及優質獎。

另有「萬里區大鵬停車場活化與景觀跨橋自行車道整合計畫」獲最佳環境文化類金質獎、「都更二箭示範街道工程板橋北門街案」獲得最佳都市更新及危老重建類優質獎。

新北城鄉局表示，這些優異成績背後，歷經COVID-19疫情、缺工缺料等各項困境，，獲得這些獎項充分肯定了新北市公共工程品質的卓越表現，並凸顯出在城市永續發展和居住正義方面的努力和成果。

城鄉局長黃國峰表示，市府長期為落實居住正義、加速社會住宅推動，透過容積獎勵、都更分回、引進民間資源、國有土地合作開發、公有或閒置建築改建、既有房舍整建再利用及整體開發釋出土地等多元興辦模式取得社宅資源，如今獲得多項殊榮，都是對市府團隊努力的肯定。

黃國峰補充，市府會持續打造友善居住及人行環境，推動都更三箭「示範街道環境改善計畫」，以公辦整維方式幫老屋拉皮，建立示範標的並帶動民眾整合意願。

板橋北門街案活絡板橋府中商圈，帶給地方環境新意象；「萬里區大鵬停車場活化與景觀跨橋自行車道整合計畫」，導入「低碳」、「環保」、「綠色基盤」及「地方再生」概念，將停車場公園化，更結合在地特色，融入在地蹦火仔捕魚意象提升地方居住品質與在地觀光機能。