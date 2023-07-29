富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，雖然去年同期因疫情進入社區流行階段墊高基期，富邦媒第2季合併營收約262.1億元，年增4.3%，創下歷年同期新高，單季營業淨利達10億元，歸屬於母公司業主稅後純益達8.4億元，單季每股盈餘3.85元。

儘管今年上半年總體環境不確定性仍高，且疫後消費支出轉向休閒外出，富邦媒營運表現持續優於台灣整體線上零售業，累計上半年合併營收達513.3億元，較去年同期增加6.8%，營業淨利達20.9億元，營業淨利率4.1%，歸屬於母公司業主稅後純益達17.3億元，每股盈餘7.92元，年增4.3%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.3%。

瞄準父親節商機，8月1日起momo《寵愛偶爸節》暖身起跑，集結爸爸們最愛家電名品、3C電子潮物及保健品等超過千大品牌，祭出破萬件好禮選擇優惠3折起，並加碼三大暖身慶限定好康助攻寵爸。

富邦媒momo從客戶體驗出發，持續升級多元商品力與服務力，今年第二季購物網商品SKU數年增26%，提供消費者豐富的商品選擇。支付陣容則新添「大哥付 你分期」先買後付服務，凡為台灣大月租型手機門號用戶，不需繁冗註冊流程即可於momo購物網享有便捷的先買後付體驗，並提供帳單多元繳款方式，包含四大超商、銀行轉帳以及myfone直營門市繳費，同時全新推出momo「送禮」服務，凡於購物車結帳步驟中的收件人資料區選擇送禮服務，禮物與電子賀卡將由momo一併送至收禮人手中，也適合為即將到來的父親節與七夕情人節製造送禮驚喜。