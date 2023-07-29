聰明又有高尚的人品令人景仰，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、水瓶座及射手座相當聰明，人品又好。獅子追求完美，不給人添麻煩；水瓶對人大方，腦子也相當靈活；射手大智若愚，且行俠仗義。

▍第1名：獅子座

獅子座非常講義氣，有一群要好的朋友，很多人以為他們是橫衝直撞的楞頭青，其實獅子座做事情都是有計畫的；他們相當聰明，也很有自信，不管在工作或生活中都特別努力，把每一件事情做到完美，不會給別人添麻煩。

▍第2名：水瓶座

水瓶座個性溫和，對人大方，總是考慮別人而忘了自己，時常受委屈。他們觀察力強，腦子裡有很多新奇的想法，天馬行空，頭腦相當靈活，一點就通。

▍第3名：射手座

射手座人品好、行俠仗義，看到朋友有難一定會出手相助，他們不喜歡說謊，對待朋友非常真誠，也沒什麼脾氣，令人喜愛。射手看似老實，其實很聰明，只是習慣在別人面前保持低調。

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