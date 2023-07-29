一名網友分享，最近去日本東京旅遊，一位嫁到日本的同學主動聯繫他，詢問要不要吃飯敘舊，他想著許久不見就答應了，結果這位同學先是臨時改約，後來竟然帶著一家老小出席聚餐，吃飽以後就拍拍屁股走人，讓他那一餐就噴了2萬多台幣，崩潰到不行，引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《日本旅遊公社》上分享，他在社群上打卡要去東京旅遊，一位嫁到日本的同學看到，留言詢問要不要找一天出來玩，當時他假裝沒有看到訊息，直到這位同學打電話過來，他才不得不回應說「到時候看看吧！」就把電話掛斷了。

原PO表示，這位同學還特地從大阪飛到東京來找他，還說要拿東西給他，並順便請他吃個飯，他想說很久沒見面就答應了，沒想到竟是惡夢的開端，他到了約定的地方以後，等了1個多小時，對方才傳訊息說臨時有事，可不可以改天。

原PO指出，到了更改的日子，他準時赴約，卻發現那位同學帶著一家老小出席，把整個場面弄得很像是家族聚餐，然後他是局外人，點餐還都選那種很貴的海鮮，最扯得是吃飽喝足以後，本來口口聲聲說要請客的同學，竟然丟下一句「我們還有事就先走了！」然後就離開餐廳，完全沒有要付錢的意思，讓他氣到不行。

原PO透露，那天的聚餐共花了他2萬多台幣，讓他超級不爽，也突然想起來，這個同學還沒嫁到日本來之前，每次約見面也都會故意說要請客，然後上演一樣的戲碼，要不就是說自己忘了帶錢，要他幫忙墊付，但事後根本不會還錢。

原PO崩潰地說，時隔多年再發生了一樣的事情，讓他氣喊再也不想在見到這個人，還以為她結婚以後會改變，結果還是一樣，有這種朋友真的很煩人。

貼文引起網友討論，「也太誇張了吧」、「下次看到這種全家出動的時候，就要藉機尿遁閃人了」、「明明知道對方是那樣的人，為什麼還要赴約呢？」另有網友則質疑說，一家老小大阪飛到東京，就為了蹭一頓飯，這不太合理吧？該不會是創作文。