新竹市文化局委外的新竹公園麗池旁的「湖畔料亭」近日結束營業，消息傳出後，不少民眾大嘆可惜。市府表示，廠商時有行政作業延誤，加上國內物價調漲、租金行情，於公共利益之通盤考量下決議不續約，為提供更好服務，今年底將公開招標，但由於履約期限至年底，市府將依約要求盡速開館。

位在動物園前、麗池湖畔的「湖畔料亭」興建於1931年，為4棟日式木造房舍，2017年被登錄為歷史建築並修復，完工後透過委外經營，營運廠商提供各類餐飲及咖啡簡餐，另販售書籍及禮品等，也經常舉辦各式人文活動，吸引不少遊客前往。

4棟日式老屋建築中的「湖畔料亭、竹風茶廳」從2021年12月由新團隊接手，統稱「麗池生活美學館」，提供日式料理，另有場域租借、文化體驗等。但近日麗池生活美學館公告，由於租約到期、人力配置不足等不可抗力因素，7月22日將結束營運，令不少民眾大嘆可惜。

對此，新竹市文化局表示，新竹公園內之歷史建築湖畔料亭（計A、B、C、D等四棟）及氣象台，2020年3月1日委由夢田影像股份有限公司經營，原本履約期限為3年，但受疫情影響，廠商2020、2021年間二度申請紓困，市府同意展延10個月，到今年12月31日止。

文化局指出，雖廠商經營期間為自簽約日起3年，契約期滿前，經評鑑為經營優良者且無遲繳權利金、各項稅費及違反契約規定，得優先續約，但經查經營過往數年營運狀況，時有行政作業延誤等情形。

另，考量新竹公園觀光人潮眾多，國內物價調漲，租金市場行情已迥異於定約之時，市府於公共利益通盤考量下，決議不續約，擬於今年底另行訂定契約價金及招標規範，依法上網公告招標，循市場機制徵求營運廠商，原營運廠商屆時仍可依規投標。

文化局也指出，廠商履約期限到今年12月31日，但湖畔料亭A、B二棟館舍已於7月26日停止營運，營運廠商以文化局不同意續約為由，片面申請部分空間提前解約，實未盡合理，市府仍將依契約規定及機制，請其盡速開館營運，期間營運權利金仍將持續計收。