▲基隆市議會議長童子瑋表示，基隆港肩負國防安全發展，針對營區遷移，必須兼顧國防及都市計畫，由國防部與基隆市政府做妥善的評估，務必要確保市民安全與軍方需求。（徐佑昇攝）

▲台船基隆廠信賴之友會後援會於29日成立，現場有立委參選人許淑華（前排左二）及立委參選人鄭文婷（前排右二）、議長童子瑋（前排左一）及多位議員與民眾出席力挺。（徐佑昇攝）

▲台船基隆廠信賴之友會後援會於29日成立，行政院副院長鄭文燦（左二）現場有立委參選人許淑華（右三）、議長童子瑋（右二）、市議員許睿慈（右一）均出席力挺。（徐佑昇攝）

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人輕重傷，還因為議員呂美玲「討打」說引起全國熱議，地方也不分黨派出現要求遷移聲浪。行政院副院長鄭文燦29日到基隆參加台船工會支持賴清德的競選活動，被問及遷移問題。鄭文燦表示，此議題應理性討論，並由國防部來評估，負責任的執政者會考慮各種因素再決定。

爆炸案「討打」延燒 鄭文燦：審慎評估軍營遷移 支持基隆捷運

針對支持賴清德的「信賴台灣之友會」於全台紛紛成立，其中台船基隆廠企業工會後援會於29日在和平島台船活動中心外正式成立，會中並邀請行政院副院長鄭文燦、民進黨立委候選人許淑華與立委候選人鄭文婷等共同造勢。

針對近期祥豐營區彈藥庫爆炸事件，媒體會後詢問鄭文燦是否考慮遷移，還有在國家安全、人民居住安全，以及港區的發展是否應找出一個平衡的方案？對此鄭回應，此議題應由國防部來評估，每個問題都應該理性討論，負責任的執政會考慮各種因素。

鄭表示，基隆港對基隆人及台灣都非常的重要，在過去7年當中，出口成長非常高，前總統馬英九時代每年出口金額大約是200億美金，到蔡總統時已超過400億美金，可說基隆港是貨櫃出口大港。

鄭並指出，基隆港區已做了整體改造的基本規畫，像是軍港西遷，而最近港警總隊也要西遷，其他改造方式包括港務局，國防部都可以做一個綜合評估。

鄭文燦並提及基隆郵輪港的轉型議題，指出今年因為疫後經濟，郵輪旅遊已恢復3成，明年會達到8成，更多高端消費遊客也會來到基隆，基隆正在呈現復甦的情況，行政院對基隆捷運的建設及基隆港區的改造會持續支持。

議長童子瑋則表示，台船基隆廠企業工會，就是台灣國艦國造的後盾與推手，是台灣安身立命的功臣，9月國造潛艦就要下水，這是台灣國防安全重大的里程碑。

童也強調，基隆港肩負國防安全發展，針對營區遷移，必須兼顧國防及都市計畫，由國防部與基隆市政府做妥善的評估，務必要確保市民安全與軍方需求。