小天后泰勒絲的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)如火如荼展開中，她於本月2場的西雅圖演唱會引來7萬名粉絲，在當地引發等同於芮氏規模2.3的地震。根據了解，粉絲們跳得最嗨的時候，正是她在演唱歌曲〈Shake It Off〉的同時。

為什麼會產生地震？這場演唱會被評價跟前幾年當地美式足球隊海鷹達陣時，球迷「跺腳」的啟動的「野獸模式」（Beast Quake）一樣，上萬名歌迷同時嗨翻全場，也難怪導致西雅圖餘波不斷。驚喜的是，臉書創辦人馬克祖克柏也有參加她的演唱會，祖克柏在社群媒體發出自己前往看演唱會途中的照片，圖中他十分有誠意，不僅臉上畫了致敬泰勒絲的妝容，手上還戴著泰勒絲演唱會習俗必備的手環，祖克柏還在照片中寫下：「演唱會途中不忘檢查我的信箱。」

泰勒絲巡演為全美帶來的經濟效益為之驚人，連加拿大總理都在她的推文下喊話，希望她不要漏了加拿大粉絲。有趣的是，連智利總統、泰國總理都曾接洽過泰勒絲，就是希望她能「順路」開唱。