一名男子無三高、不吃油炸物，但在2年內放了2次支架，讓他相當憂心自己的心血管健康，男子在考量便利性與醫師建議後，改成每天喝自榨的檸檬汁，至今追蹤7年，血管未再出現狹窄的問題。醫師表示，檸檬屬於柑橘類水果，已被證實多食用可降低33%心血管疾病的風險，有心血管疾病的人可多食用。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述男子飲食習慣良好，不吃油炸物，營養均衡，無三高問題，不解為何自己為何會反覆心血管狹窄。他分析男子的飲食發現，男子因忙於工作，不吃水果而以果汁代替水果，常喝大量的市售柳橙汁，「但果汁畢竟不同於水果，會有過多調味、缺乏膳食纖維的2大缺點。」因此他建議男子要多吃水果。

男子對此表示，因為工作太忙、不便帶水果在辦公室食用，因此改以每天喝自榨檸檬汁，來獲取檸檬這類水果的營養素。江守山表示，男子遵循每天喝自榨檸檬汁後，至今追蹤7年，未曾再復發心血管疾病。

他表示，檸檬有6大營養素，包括維生素C、檸檬酸、檸檬多酚、類黃酮、果膠、檸檬黃素。其中，類黃酮可預防心血管疾病、檸檬酸可降低胰島素阻抗，進而減少糖尿病風險，「堪稱一身都是寶的水果。」

他並表示，檸檬是柑橘屬水果，《英國營養學期刊》曾發表一篇研究，在收集8千多名法國人與北愛爾蘭人的飲食習慣後發現，多吃柑橘屬水果可降低心血管風險33%。