民眾黨總統參選人柯文哲29日下午召開首場個人演唱會「KP Show」，票價8800元勘比韓國人氣女團BLACKPINK，引發各界關注。柯文哲一開場就以一襲醫身袍獻唱《囚鳥》，接著以西裝亮相，大跳《來個蹦蹦》、《王妃》、《三天三夜》、《青蘋果樂園》，載歌載舞讓粉絲嗨翻。

包括柯爸、柯媽、妻子陳佩琪現身演唱會為柯文哲加油打氣。柯競辦發言人陳智菡、民眾黨發言人楊寶楨、立委邱臣遠、吳欣盈、北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪等人也都到場支持。

柯文哲此次演唱會8800元實體票342張全部賣光，另約有3000多人購買500元線上票，門票收入合計超過450萬9600元。外場開賣3種款式KP禮包，價格分為1999元、2999元、3999元。

柯文哲今早在藍波老師、總幹事黃珊珊等人陪同下，燒香拜拜祈福活動順利，供品桌上還擺了6包乖乖祈求活動現場「乖乖」，對開唱相當「認真」。

柯文哲上午彩排前被問會緊張嗎？回稱「不是緊張，是焦慮」，不是啦這個人家還是專業的，他本來以為博君一笑，就隨便，問題是後來負責的公司就卯足全力，還請藍波、請五月天的音樂人鄭知明、蔡依林的舞群，「天啊，搞得規格太大了。」

是否有記舞步的方法？柯表示，還好啦，反正地上都會貼mark，記得mark就可以了。他說，應該會唱10首歌， 反正跟不上拍子就當作娛樂，唱得好就當作來聽歌。至於嘉賓是否有館長，他僅說要看主辦單位的安排。