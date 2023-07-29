中華隊在成都世大運武術項目再添兩銅，29日上午在男子太極劍項目孫家閎摘銀，替我國拿下本屆世大運首面獎牌後，下午在女子長拳項目，林千禧也以總分9.453分，替中華隊再拿下一面銅牌，金牌由印尼選手娜希拉9.600分拿下，銀牌是日本選手古川萌華的9.596分。

稍後登場的男子長拳，中華隊陳岳禧第11個上場，最後拿下9.706分同樣拿下銅牌，金牌與銀牌分別被大陸與印尼選手帶走。