鄭文燦表示，台灣在這3年疫情中出口表現亮眼，但內需確實比較辛苦，未來商業發展署設立後，會給商圈更大支持。（吳建輝攝）

鄭文燦現場抽出50寸的led電視，幸運的民眾上台與鄭文燦合影。（吳建輝攝）

立法院長游錫堃也現身會場。（吳建輝攝）

全國商圈嘉年華會29日在彰化縣北斗奠安宮前熱鬧展開，包括立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦等人都出席，鄭文燦表示，台灣在這3年疫情中出口表現亮眼，但內需確實比較辛苦，未來商業發展署設立後，會給商圈更大支持。

由經濟部中小企業處及全國商圈總會舉辦的「全國商圈嘉年華會」登場，29日來自全台各地商圈特色美食與特產集結在彰化北斗奠安宮前廣場，推廣在地美食與商圈特色，吸引民眾朝聖，不過受到颱風影響，人氣並不如預期，稍稍可惜。

鄭文燦受訪時表示，在疫情這段時間，我們全台的商圈保持韌性，政院也針對商圈的振興投入很多行銷的預算，給予支持，疫情後今年上半年服務業成長率都有5、6％左右的成長，我們零售也好、消費也好也都增加很多，代表國人的消費信心回來了。

鄭文燦說，全國各商圈擁有百萬從業人員，我們希望能夠繼續支持商圈、振興商圈，我們會給商圈更多活水，更大的力量，未來商業發展署成立後，也會寬列預算，其中包含中小企業疫情之後振興轉型，還有小店家、小商店貸款，最高300萬還有利息補貼，中小企業還有融資保證等等。

鄭文燦還提到，目前國外觀光客一年600萬的目標，到7月21日已經超過300萬人次，相信有機會能超越目標，會持續打開國門，讓更多的遊客進來，更希望透過台鐵、高鐵雙鐵的旅遊，把旅客送往中南部、花東來遊玩，希望政策上，特別是商業發展署成立後，能夠跟各大商圈合作，給每個商圈更大的支持。